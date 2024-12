Bundesliga: Baby-Glück bei Gladbach-Star

Florian Neuhaus und seine Freundin werden zum ersten Mal Eltern. In den sozialen Netzwerken teilt der Gladbach-Star seine erfreulichen Nachrichten.

Das Weihnachtsfest dürfte für Gladbach-Profi Florian Neuhaus in diesem Jahr doppelt schön werden. Neuhaus und seine Freundin Aline Restle werden zum ersten Mal Eltern.

Am Donnerstagabend teilte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach auf Instagram eine Fotoserie in Schwarz-Weiß, in der er gemeinsam mit seiner Freundin zu sehen ist. Dazu schrieb der 27-Jährige: „Tiny miracle“ (“Kleines Wunder“). Zu sehen ist Neuhaus‘ Freundin mit einem sichtbaren Schwangerschaftsbauch.