Kuntz-Nachfolger: Stindl neuer Fußball-Experte bei Sat.1

Der bisherige Experte Stefan Kuntz hatte im Mai den Posten des Sportvorstands beim HSV übernommen und steht dem Sender laut Bild nur noch sporadisch zur Verfügung, sollte es seine Position beim Hamburger Traditionsklub zulassen. So soll der der 61-Jährige die Expertenrolle beim Supercup am 17. August ab 20.30 Uhr zwischen Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart übernehmen.

SPORT1 überträgt das Top-Spiel am Samstag live im Free-TV

Auch in der neuen Saison zeigt SPORT1 die Topspiele der 2. Bundesliga am Samstagabend live im Free-TV. Den Auftakt machen Schalke 04 und Eintracht Braunschweig (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Der S04 kämpfte in der Vorsaison lange gegen den Abstieg und will nun mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten.