Bundesliga: Diese zwei Typen sind ein Geschenk für die Liga - Kolumne

Werder Bremen und Mainz 05 überraschen in der Bundesliga-Jahrestabelle. Die Trainer der beiden Klubs tun dem Fußball wahnsinnig gut, meint SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Die Jahrestabelle der Bundesliga lügt nicht: 2024 haben mit Werder Bremen (Platz 6) und Mainz 05 (7) zwei Vereine geglänzt, die vorab keiner so weit vorne verortet hatte! Dass sie im Jahresranking jetzt sogar vor Eintracht Frankfurt, Freiburg oder Wolfsburg stehen, ist ein bemerkenswertes Ergebnis guter Arbeit und, allem voran, richtiger Entscheidungen!

Sowohl in Bremen als auch in Mainz herrscht Ruhe in den neu sortierten, verantwortlichen Gremien. Bei Werder führt jetzt Clemens Fritz die sportlichen Belange. Der ehemalige Mannschaftskapitän war Azubi unter seinem Vorgänger Frank Baumann und hat das sportliche Geschäft im Sommer übernommen.