Bundesliga heute: Frankfurt - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Frankfurt geht mit einer beeindruckenden Siegesserie von vier Bundesliga -Spielen in das heutige Heimspiel gegen den FC Augsburg . Diese Serie ist die längste aktive in der Liga, und die Eintracht hat die Chance, ihre Erfolgsbilanz weiter auszubauen. Mit 26 Punkten aus den ersten zwölf Spielen spielt Frankfurt seine zweitbeste Bundesliga-Saison seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller hat zudem in dieser Saison zuhause noch nicht verloren und könnte mit einem weiteren Sieg einen neuen Vereinsrekord für drei aufeinanderfolgende Heimsiege im Jahr 2024 aufstellen.

Frankfurt - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker





Ein Schlüsselspieler für den Erfolg von Eintracht Frankfurt ist Omar Marmoush, der mit 20 direkten Torbeteiligungen (13 Tore, sieben Assists) der beste Scorer der Bundesliga-Saison ist. Der ägyptische Stürmer hat damit seine persönlichen Bestmarken aus der Vorsaison bereits übertroffen und ist auf dem besten Weg, weitere Rekorde zu brechen. Marmoush hat in dieser Saison bereits mehr Tore erzielt als jeder andere Frankfurter Spieler in einer Hinrunde seit Theofanis Gekas in der Saison 2010/11. Seine Treffsicherheit und Torgefahr machen ihn zu einem entscheidenden Faktor im heutigen Spiel gegen Augsburg.





FC Augsburg: Auswärtsmisere setzt sich fort

Defensive Stabilität als Schlüssel zum Erfolg

Der FC Augsburg hingegen kämpft mit erheblichen Schwierigkeiten in Auswärtsspielen. Die Mannschaft hat in dieser Saison nur einen ihrer insgesamt 15 Punkte auf fremdem Platz geholt, was einen neuen Negativrekord für den Verein darstellt. Seit neun Bundesliga-Auswärtsspielen wartet Augsburg auf einen Sieg, was die längste derartige Serie unter den aktuellen Erstligisten ist. Die Augsburger Defensive ist besonders anfällig bei Kopfbällen, mit acht Gegentoren in dieser Kategorie die schlechteste Bilanz der Liga. Diese Schwäche könnte gegen die kopfballstarke Frankfurter Mannschaft erneut zum Problem werden.Eintracht Frankfurt hat in den letzten beiden Bundesliga-Spielen ohne Gegentor gespielt und könnte heute erstmals seit 2019 drei Weiße Westen in Folge feiern. Die Defensive der Eintracht hat sich in dieser Saison als äußerst stabil erwiesen, was auch durch die geringe Anzahl an Kopfballgegentoren (nur eins) unterstrichen wird. Zudem hat Frankfurt in jedem der letzten elf Bundesliga-Spiele vor der Pause getroffen und lag in dieser Saison zur Halbzeit noch nie zurück. Diese defensive Stabilität und offensive Effizienz könnten gegen den FC Augsburg den Unterschied ausmachen und den Hessen einen weiteren Heimsieg bescheren.