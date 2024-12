Bundesliga heute: Freiburg - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Abend treffen der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg zum 41. Mal in der Bundesliga aufeinander. Die Freiburger konnten in den letzten Jahren vor heimischer Kulisse eine beeindruckende Serie gegen die Wölfe aufbauen, indem sie fünfmal in Folge punkteten. Diese Serie wurde jedoch in der vergangenen Saison durch einen 2:1-Auswärtssieg der Wolfsburger im Breisgau gebrochen.

Der SC Freiburg hat in der laufenden Bundesliga-Saison eine starke Heimform gezeigt und vier seiner sechs Spiele im Europa-Park Stadion gewonnen. Mit 13 Punkten aus sechs Heimspielen haben die Freiburger so viele Punkte wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt einer Saison gesammelt.

Der VfL Wolfsburg reist mit einer beeindruckenden Serie von vier Siegen in Folge in die Partie gegen Freiburg. Diese Serie ist die beste der Niedersachsen seit rund zwei Jahren. Auch auswärts sind die Wölfe in dieser Saison stark unterwegs: Mit 13 Punkten aus den ersten sechs Auswärtsspielen liegen sie ligaweit nur hinter dem FC Bayern München. Besonders gefährlich sind die Wolfsburger in der Schlussviertelstunde, in der sie bereits acht Tore erzielten – eine Stärke, die Freiburg bislang fehlt, da sie in dieser Saison noch kein Tor in den letzten 15 Minuten erzielen konnten.





Standardstärke bei Wolfsburg

Spieler im Fokus: Jonas Wind und Mohammed Amoura

Ein weiterer Faktor, der das Spiel beeinflussen könnte, ist die Standardstärke der Wolfsburger. Mit fünf Toren nach Ecken teilen sie sich den Ligahöchstwert mit Leverkusen und Union Berlin. Insgesamt erzielten sie zehn Tore nach Standardsituationen, was nur vom FC Bayern übertroffen wird. Auf der anderen Seite haben die Wölfe jedoch auch eine Schwäche bei der Verteidigung von Eckstößen, da sie bereits fünf Gegentore nach Ecken kassierten – ein Ligahöchstwert. Freiburg hingegen hat sich in der Defensive bei Standards stabil gezeigt und erst ein Gegentor nach einer Ecke hinnehmen müssen.Besonderes Augenmerk liegt auf den Wolfsburger Spielern Jonas Wind und Mohammed Amoura. Jonas Wind hat in der Bundesliga bereits achtmal mindestens doppelt getroffen und ist damit einer der effizientesten Torschützen des VfL. Seine letzten vier Pflichtspieltore erzielte er als Joker, was seine Gefährlichkeit als Einwechselspieler unterstreicht.