Bundesliga heute: Heidenheim - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.12.2024 • 14:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute die Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim trifft heute in der Voith-Arena auf Eintracht Frankfurt, und die Statistik spricht eine deutliche Sprache zugunsten der Gäste. In den bisherigen drei Begegnungen im deutschen Profifußball, darunter ein DFB-Pokalspiel und zwei Bundesliga-Partien, ging die Eintracht stets als Sieger vom Platz. Für den FCH ist Frankfurt der Gegner, gegen den sie im Profibereich am häufigsten angetreten sind, ohne einen Punkt zu holen. Diese Serie wollen die Heidenheimer heute durchbrechen, um ihren Negativtrend zu stoppen.

Heidenheim - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Eintracht Frankfurt erlebt aktuell eine der besten Bundesliga-Saisons seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995. Mit 23 Punkten aus den ersten elf Spielen sind die Hessen so erfolgreich wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Besonders beeindruckend ist die Offensivleistung der Eintracht, die bereits 27 Tore erzielt hat – ein Wert, der zuletzt in der Saison 1993/94 übertroffen wurde. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller zeigt sich zudem besonders effizient in der Chancenverwertung und übertrifft ihren Expected-Goals-Wert deutlich.

Heidenheims Kampf um den Anschluss

Der 1. FC Heidenheim steckt in einer schwierigen Phase. Seit sechs Bundesliga-Spielen wartet das Team von Trainer Frank Schmidt auf einen Sieg, die letzten drei Partien gingen allesamt verloren. Mit nur einem Punkt aus den letzten sechs Spielen teilt sich Heidenheim die rote Laterne der Formtabelle mit dem VfL Bochum. Ein Lichtblick ist jedoch Marvin Pieringer, der in den letzten beiden Spielen jeweils an einem Tor direkt beteiligt war und mit vier Treffern der beste Torschütze seines Teams ist.

Schlüsselduelle und Taktik

Eintracht Frankfurt wird heute versuchen, seine Stärke bei Vertikalangriffen auszuspielen. Mit 26 erfolgreichen Vertikalangriffen führen sie die Liga an, während Heidenheim in dieser Disziplin Schwächen zeigt. Die Heidenheimer hingegen setzen auf ihre Zweikampfstärke. Kein Team bestreitet mehr Zweikämpfe pro Spiel, und Benedikt Gimber führt die Liga in gewonnenen Zweikämpfen an. Ein besonderes Augenmerk wird auf das Duell zwischen Gimber und Frankfurts Omar Marmoush liegen, der bislang ohne Torbeteiligung gegen Heidenheim blieb, aber auswärts in dieser Saison besonders treffsicher ist.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

