Bundesliga heute: Leipzig - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig geht mit einer beeindruckenden Heimbilanz gegen Eintracht Frankfurt in das heutige Duell. In den bisherigen neun Pflichtspielen in der Red Bull Arena mussten die Sachsen nur eine Niederlage hinnehmen. Diese schmerzhafte 0:1-Niederlage ereignete sich im Januar 2024, doch nur elf Tage vor dem aktuellen Aufeinandertreffen konnte Leipzig im DFB-Pokal-Achtelfinale mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen die Eintracht überzeugen. Trainer Marco Rose, der kürzlich seinen 100. Bundesliga-Sieg feierte, hat eine starke Bilanz gegen die Frankfurter und wird alles daran setzen, diese weiter auszubauen.

Leipzig - Frankfurt





Eintracht Frankfurt spielt eine der besten Bundesliga-Saisons ihrer Geschichte und hat bereits vier Auswärtssiege auf dem Konto – genauso viele wie in der gesamten Vorsaison. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Hessen erstmals seit 2020 drei Auswärtssiege in Folge feiern. Unter der Leitung von Dino Toppmöller, der in die Fußstapfen seines Vaters Klaus tritt, präsentiert sich die Eintracht besonders konterstark. Mit 22 Schüssen und sieben Toren nach Kontern führen sie die Liga in dieser Kategorie an, während Leipzig als eines von nur drei Teams noch kein Gegentor nach einem Konter kassiert hat.





Defensive Stabilität und junge Talente bei RB Leipzig

Hugo Ekitiké als Schlüsselspieler für Eintracht Frankfurt

RB Leipzig beeindruckt in dieser Saison mit defensiver Stabilität und hat bereits acht Mal die Null gehalten – Ligahöchstwert. Besonders bemerkenswert ist die Einsatzzeit der U22-Spieler, die bei Leipzig mit 3969 Minuten die höchste in der Bundesliga ist. Antonio Nusa, der im DFB-Pokal gegen Frankfurt alle drei Tore vorbereitete, ist ein herausragendes Beispiel für die jungen Talente im Team von Marco Rose. Mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren und vier Tagen stellt Leipzig eine der jüngsten Mannschaften der Liga und setzt auf die Dynamik und Kreativität ihrer Nachwuchsspieler.Eintracht Frankfurts Hugo Ekitiké ist in bestechender Form und war in seinen letzten fünf Bundesliga-Spielen stets direkt an einem Treffer beteiligt. Diese Serie stellt seinen persönlichen Rekord ein und macht ihn zu einem der gefährlichsten Angreifer der Liga. Im Kalenderjahr 2024 ist er der einzige Spieler, dem es gelang, zweimal eine solche Serie hinzulegen. Seine Präsenz und Torgefahr werden entscheidend sein, um die Frankfurter Offensive gegen die starke Leipziger Abwehr in Szene zu setzen. Ekitiké wird neben Omar Marmoush zweifellos einer der Spieler sein, auf den Leipzig besonders achten muss.