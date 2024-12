Bundesliga heute: Leverkusen - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 07.12.2024 • 00:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Die Werkself hat in den letzten zehn Heimspielen in allen Wettbewerben gegen die Kiezkicker nicht verloren. Der letzte Heimsieg von St. Pauli in Leverkusen datiert aus dem Jahr 1976, als sie in der 2. Liga Nord mit 3:2 gewannen. In der Bundesliga-Saison 2010/11 konnte Leverkusen beide Begegnungen gegen St. Pauli für sich entscheiden. Diese historische Bilanz spricht klar für die Gastgeber, die heute ihre Serie weiter ausbauen möchten.



Leverkusen - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1





Bayer 04 Leverkusen hat in den letzten beiden Bundesliga-Spielen gegen Heidenheim und Union Berlin jeweils Siege eingefahren und könnte heute erstmals in dieser Saison drei Erfolge in Serie feiern. Besonders Patrik Schick ist in Topform und hat in seinen letzten drei Bundesliga-Einsätzen fünf Tore erzielt.

Auf der anderen Seite hat Johannes Eggestein von St. Pauli zuletzt beim 3:1 gegen Kiel geglänzt und war an allen drei Toren direkt beteiligt. Zusammen mit Elias Saad ist Eggestein der beste Scorer der Kiezkicker in dieser Saison. Es wird spannend zu sehen sein, welche Offensivkräfte heute den Unterschied machen können.



Effizienz und Chancenverwertung als Schlüssel zum Erfolg Ein entscheidender Faktor in der heutigen Partie könnte die Chancenverwertung sein. Bayer 04 Leverkusen hat in dieser Saison 49% seiner Großchancen genutzt, während St. Pauli mit nur 20% die niedrigste Verwertungsquote der Liga aufweist. Zudem hat Leverkusen in dieser Saison die meisten Punkte nach Rückständen geholt, jedoch auch viele nach Führungen verspielt. St. Pauli hingegen hat in beiden Kategorien noch keine Punkte gewonnen oder verloren. Diese Statistiken könnten darauf hindeuten, dass Leverkusen in der Lage ist, auch Rückschläge im Spielverlauf zu kompensieren.



Defensive Stabilität und frühe Tore als Erfolgsrezept Leverkusen hat in dieser Saison die zweitwenigsten gegnerischen Schüsse zugelassen und ist besonders in der ersten Halbzeit gefährlich. Kein Team hat vor dem Pausenpfiff öfter getroffen als die Werkself. Im Gegensatz dazu hat St. Pauli in der ersten Halbzeit nur selten getroffen. Die defensive Stabilität und die Fähigkeit, früh in Führung zu gehen, könnten heute entscheidend sein. Leverkusen wird versuchen, diese Stärken auszuspielen, um den Heimvorteil in der BayArena zu nutzen und die Siegesserie fortzusetzen.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.