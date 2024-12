Bundesliga heute: Mainz - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FSV Mainz 05 steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn der FC Bayern München in der MEWA Arena gastiert. Die Mainzer haben schmerzhafte Erinnerungen an die jüngsten Begegnungen mit den Bayern, insbesondere an die deutliche 1:8-Niederlage im März 2024, die ihre zweithöchste Bundesliga-Niederlage markierte. Auch im DFB-Pokal mussten sie sich Ende Oktober mit 0:4 geschlagen geben. Dennoch gibt es Hoffnung für die Gastgeber, denn sie haben ihre letzten beiden Bundesliga-Heimspiele gewonnen und sich damit eine positive Heimserie aufgebaut.

Mainz - Bayern





Vincent Kompany, der Trainer des FC Bayern München, hat einen bemerkenswerten Start in seine Bundesliga-Karriere hingelegt. Er hat keines seiner ersten 13 Bundesliga-Spiele verloren, eine Leistung, die zuvor nur Pep Guardiola und Karl-Heinz Feldkamp gelang. Mit 33 Punkten aus diesen Spielen spielt Bayern seine beste Bundesliga-Saison seit 2015/16. Die Münchner sind in dieser Saison noch ungeschlagen und streben an, diese Serie in Mainz fortzusetzen.





Heimstärke der Mainzer gegen Tabellenführer

Duell der Top-Torjäger: Burkardt gegen Musiala

Interessanterweise hat der 1. FSV Mainz 05 seine letzten drei Bundesliga-Heimspiele gegen den jeweiligen Tabellenführer gewonnen, darunter auch Siege gegen den FC Bayern München. Diese bemerkenswerte Serie gibt den Mainzern zusätzlichen Ansporn, auch diesmal gegen den Rekordmeister zu bestehen. Seit dem Amtsantritt von Trainer Bo Henriksen im Februar hat Mainz eine starke Heimbilanz aufgebaut und gehört zu den heimstärksten Teams der Liga.Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Duell der beiden Toptorjäger Jonathan Burkardt und Jamal Musiala. Burkardt ist mit zehn Saisontoren der beste deutsche Torschütze der laufenden Bundesliga-Saison und hat in den letzten vier Spielen stets getroffen. Musiala hingegen hat in sechs aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen getroffen und erzielte im DFB-Pokal gegen Mainz einen Dreierpack. Beide Spieler sind bekannt für ihre Effizienz vor dem Tor und könnten entscheidend für den Ausgang des Spiels sein.