Bundesliga heute: Stuttgart - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Stuttgart - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker





Stuttgarts Heimstärke und Unions Auswärtsmisere

Spieler im Fokus: Maximilian Mittelstädt und Jeong Woo-yeong

Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison eine beeindruckende Heimstärke gezeigt. Im letzten Heimspiel konnten sie den VfL Bochum mit 2:0 besiegen und könnten heute erstmals in dieser Bundesliga-Saison zwei Heimsiege in Folge feiern. Unter Trainer Sebastian Hoeneß trafen die Schwaben in allen 27 Bundesliga-Heimspielen, was ihre längste Heimtrefferserie seit über 40 Jahren darstellt. Im Gegensatz dazu hat Union Berlin mit Auswärtsspielen an Freitagen zu kämpfen. Alle fünf bisherigen Freitagsspiele in der Bundesliga gingen verloren, darunter auch ein 0:2 in der vergangenen Saison gegen Stuttgart.Ein Spieler, der in dieser Saison besonders herausragt, ist Stuttgarts Maximilian Mittelstädt. Mit vier Torvorlagen hat er bereits seine Ausbeute aus der gesamten Vorsaison egalisiert und ist zudem der zweitbeste Zweikämpfer der Liga. Auf der anderen Seite steht Jeong Woo-yeong, der aktuell von Stuttgart an Union Berlin verliehen ist. Der Südkoreaner erzielte am letzten Spieltag sein zweites Saisontor und hat in der Vergangenheit gegen den VfB Stuttgart oft getroffen. Beide Spieler könnten heute entscheidende Rollen für ihre Teams spielen und das Spiel maßgeblich beeinflussen.