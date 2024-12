Bundesliga heute: Union - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Union Berlin geht mit einer durchwachsenen Bilanz in das heutige Heimspiel gegen den VfL Bochum . Die Eisernen sind seit sechs Bundesliga-Partien ohne Sieg und mussten zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen. Trotz dieser schwachen Phase kann Union auf eine solide Defensive bauen, die mit nur 14 Gegentoren die zweitbeste der Liga hinter dem FC Bayern München ist. Offensiv hingegen hapert es bei den Berlinern, die mit lediglich zwölf erzielten Toren die drittschwächste Offensive der Bundesliga aufweisen. Im heutigen Duell wird es entscheidend sein, ob Union seine defensive Stabilität nutzen kann, um die Offensivschwäche zu kompensieren.

Der VfL Bochum erlebt eine historisch schwache Saison und steht nach 13 Spieltagen mit nur zwei Punkten und einem Torverhältnis von -24 da. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking ist noch ohne Auswärtspunkt und hat saisonübergreifend die letzten acht Auswärtsspiele verloren. Ein weiteres verlorenes Auswärtsspiel würde mit einem Vereins-Negativrekord einstellen. Die Bochumer haben zudem seit 15 Bundesliga-Spielen keinen Sieg mehr eingefahren, was ebenfalls einen eingestellten Vereinsnegativrekord darstellt. Trotz dieser düsteren Statistik konnte der VfL im Mai dieses Jahres einen 4:3-Sieg bei Union Berlin feiern, was Hoffnung auf einen erneuten Coup macht.





Ballbesitz und Zweikampf: Ein Duell der Schwächen

Trainer-Duell: Hecking vor historischem Meilenstein

Mit Union Berlin und dem VfL Bochum treffen heute zwei der Teams mit dem geringsten Ballbesitz-Anteil in der Bundesliga aufeinander. Union hat ligaweit den geringsten Ballbesitz mit durchschnittlich 39,1%, während Bochum mit 41% am drittwenigsten den Ball kontrolliert. Auch in den Zweikämpfen zeigen beide Mannschaften Schwächen: Mit einer Zweikampfquote von nur 47% teilen sich beide Teams den Ligatiefstwert. Diese Statistiken deuten auf ein Spiel hin, das von Kampfgeist und Effizienz geprägt sein könnte, da beide Teams Schwierigkeiten haben, das Spiel zu dominieren und Zweikämpfe für sich zu entscheiden.Im Trainer-Duell steht Dieter Hecking vom VfL Bochum vor einem unerwünschten Meilenstein: Mit einer weiteren Niederlage würde er seine 150. Bundesliga-Niederlage als Trainer einstecken. Hecking weist derzeit einen Punkteschnitt von 0,25 auf, den zweitschwächsten aller VfL-Trainer in der Bundesliga-Geschichte mit mindestens drei Spielen. Auf der anderen Seite steht Urs Fischer bei Union Berlin, der trotz der aktuellen Krise auf eine stabile Defensive setzt. Beide Trainer stehen unter Druck, ihre Teams aus der aktuellen Misere zu führen, was dem Spiel eine zusätzliche Brisanz verleiht.