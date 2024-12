Bundesliga heute: Wolfsburg - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.12.2024 • 12:30 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Wolfsburg geht mit einer bemerkenswerten Serie in das heutige Duell gegen den 1. FSV Mainz 05. Nach einem eindrucksvollen 5:1-Sieg gegen RB Leipzig, dem höchsten Bundesliga-Erfolg seit April 2023, haben die Wölfe drei Spiele in Folge gewonnen. Unter Trainer Ralph Hasenhüttl blieb Wolfsburg in den letzten fünf Bundesliga-Partien ungeschlagen, was zuletzt von Februar bis April 2023 gelang. Besonders hervorzuheben ist Mohammed Amoura, der mit neun Torbeteiligungen in seinen ersten zehn Bundesligaspielen einen Vereinsrekord eingestellt hat, der zuvor nur Zvjezdan Misimovic in der Saison 2008/09 gelang.

Wolfsburg - Mainz

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der 1. FSV Mainz 05 reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz in die Volkswagen Arena. Seit einem 1:8-Debakel beim FC Bayern München im März sind die Mainzer in neun Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen, was einen laufenden Vereinsrekord darstellt. In dieser Saison hat Mainz auswärts nur fünf Gegentore kassiert, weniger als jedes andere Team in der Liga. Zudem bewahrte die Mannschaft zuletzt dreimal in Folge auswärts eine Weiße Weste, was den eingestellten Vereinsrekord im Oberhaus bedeutet.

Offensivgefahr durch Jonathan Burkardt

In der Offensive kann Mainz auf die derzeitige Topform von Jonathan Burkardt zählen. Mit neun Saisontoren nach zwölf Spieltagen hat Burkardt einen neuen Vereinsrekord aufgestellt und bereits jetzt seine Vorjahresleistung übertroffen. Er schnürte zuletzt seinen dritten Doppelpack in dieser Saison und liegt mit insgesamt 32 Bundesliga-Toren für Mainz nur noch einen Treffer hinter Karim Onisiwo als Mainzer Rekordtorschütze im Oberhaus. Nur Harry Kane und Omar Marmoush haben in dieser Saison mehr Tore erzielt als Burkardt.

Jugend trifft auf Erfahrung

Ein interessanter Aspekt des heutigen Spiels ist der Altersunterschied der beiden Mannschaften. Der VfL Wolfsburg stellt mit durchschnittlich 25 Jahren und 64 Tagen die jüngste Startelf der Bundesliga-Saison, während Mainz 05 mit durchschnittlich 27 Jahren und 332 Tagen eine der ältesten Mannschaften auf den Platz bringt. Diese Mischung aus jugendlicher Dynamik und erfahrener Routine könnte das Duell in der Volkswagen Arena zusätzlich prägen. Beide Teams zeichnen sich zudem durch eine kompakte Spielweise aus, da sie die geringsten Raumgewinne pro Ballsequenz in der Liga verzeichnen.

