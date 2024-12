Was macht er da? Böser Trapp-Patzer schockt Eintracht

Schon wieder patzt ein Keeper aus dem DFB-Kosmos! Nach Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) hat sich am Samstag der zuletzt nicht mehr für die Nationalmannschaft nominierte Kevin Trapp einen bösen Bock geleistet.

Der Schlussmann von Eintracht Frankfurt wurde im Duell mit dem FC Augsburg zunächst von Philipp Tietz getunnelt (60. Minute, 1:1) , dann griff er in der Entstehung des Tors von Samuel Essende (71.) so richtig daneben.

Trapp greift daneben und verschuldet Gegentor

Zu Trapps Glück glich kurz darauf der eingewechselte Can Uzun wieder zum 2:2 aus (74.). Hugo Ekitiké hatte die Eintracht in der 55. Minute in Führung gebracht.