Schlotterbeck rechnet knallhart mit BVB-Team ab

Lange Zeit sah es so aus, als könnte Borussia Dortmund trotz einer schwachen Leistung die drei Punkte zu Hause behalten. Bis in die Nachspielzeit führten die Schwarz-Gelben nach einem Treffer von Giovanni Reyna - dann schockte Hoffenheims Jacob Bruun Larsen den BVB doch noch und traf zum 1:1-Endstand .

Schlotterbeck knallhart

„Ich glaube, das war das schlechteste Heimspiel, das wir in dieser Saison gemacht haben“, fand der Abwehrspieler bei DAZN deutliche Worte. „Wir hatten unglaublich viele Ballverluste und keine Klarheit in unserem Spiel. Das war teilweise Wahnsinn. In der zweiten Halbzeit sind wir kaum noch in die gegnerische Hälfte gekommen. Das war ein Heimspiel für uns, wir mussten gewinnen, um oben dran zu bleiben - das ist unerklärlich. Wir haben ein unglaublich schlechtes Spiel gemacht.“