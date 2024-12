Der Joker sticht - VfB ringt Union nieder

"Das macht Nick überragend", sagte Karazor, der in seinem 118. Bundesligaspiel sein erstes Tor erzielte, bei DAZN. "Ein krankes Gefühl", sagte der 28-Jährige über das bislang unbekannte Glücksgefühl, lobte dann aber wieder den Mann des Spiels: Woltemade. "Es war brutal wichtig, dass er reingekommen ist, das haben wir nach der Pause gebraucht."

Für eine bedrückende Atmosphäre sorgte in der Schlussphase der rassigen zweiten Halbzeit ein medizinischer Notfall auf der Tribüne. Eine Person musste reanimiert werden. Die Anhänger beider Mannschaften stellten die Unterstützung ein. Wie der VfB kurz vor dem Ende des Spiels mitteilte, war die betroffene Person auf dem Weg ins Krankenhaus.

Der VfB war von Beginn an um Spielkontrolle bemüht, hatte auch deutlich mehr Ballbesitz. Union aber stand gut, ging mit Entschlossenheit in die Zweikämpfe und spielte auch mutig nach vorne. Die Berliner blieben auch nach den drei Gegentreffern gefährlich: Bei einem Schuss von Jordan (71.) kam den defensiv instabilen Stuttgartern allerdings die Latte zu Hilfe.

Der VfB hatte die erste gute Chance des Spiels besessen, nach einem Steckpass von Enzo Millot schoss Demirovic aber knapp am linken Pfosten vorbei (22.). Die Gastgeber wurden in der Folge dominanter, weitere Gelegenheiten aber ergaben sich nicht, weil sich die mannorientierte und laufintensive Defensivarbeit der Eisernen als wirkungsvoll erwies.

Stattdessen lagen plötzlich die Berliner in Führung. Einen Kopfball von Doekhi lenkte Nübel ungeschickt an die Latte, von dort flog der Ball hinter die Torlinie - der Torhüter der Stuttgarter sah in dieser Szene zumindest unglücklich aus. Nicht viel besser präsentierte sich die gesamte Abwehr des VfB beim Treffer von Khedira.