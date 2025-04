Effenberg im Dopa: Darum bekommt der FC Bayern Wirtz nicht!

Wirtz? Effenberg verweist auf den Alonso-Faktor

„Ich glaube, dass die Personalien Wirtz und Alonso sehr wohl zusammenhängen, eng verbunden sind und ich glaube auch, dass Alonso wahrscheinlich nicht in diesem, aber im nächsten Jahr bei Real auf der Bank sitzt“, führte der einstige Bayern-Star aus.

Alonso wird seit vielen Monaten mit seinem Ex-Verein aus der spanischen Heimat in Verbindung gebracht . Und auch Gerüchte um Wirtz und die Königlichen gab es schon.

„Und dann wird das so wahrscheinlich kommen”, befand Effenberg: „Ich weiß es ja auch nicht zu 100 Prozent. Aber die Tendenz geht schon dahin, dass er dann den Weg zu Real Madrid geht.“

Eine Viertel-Milliarde für Wirtz?

„Du musst doch überlegen, was sie in den letzten Jahren auch ausgegeben haben“, sagte Effenberg: „Harry Kane, 100 Millionen plus. Upamecano, Kim. Hernandez 80 Millionen, wenn wir jetzt noch weiter zurück gehen. Das sind ja Summen, die sich aufhäufen. Da sind wir schon bei einer Milliarde plus.“