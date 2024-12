DFB-Torwart der Zukunft? "Ich bin sicher: Der Weg führt nicht an ihm vorbei"

Wer steht in Zukunft im Tor der deutschen Nationalmannschaft? Für Vincenzo Grifo führt bei der Torwartfrage beim DFB-Team kein Weg an seinem Freiburger Teamkollegen Noah Atubolu vorbei.

„Bei uns im Klub ist sein Name mehrmals gefallen“, sagte Grifo dem Nachrichtenportal watson. „Er spielt herausragend, hat sich sehr gut weiterentwickelt und arbeitet weiter sehr fleißig an sich. Ich bin mir sicher, dass der Weg in Zukunft nicht an ihm vorbeiführt.“