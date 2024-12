Eberl gibt Einblick in besondere Kimmich-Verhandlungen

„Er weiß genau, was er will. Aber das zeigt er auch auf dem Platz mit seiner Energie und seiner Bereitschaft. Er lebt Fußball“, sagte Eberl in der BR-Sendung “Blickpunkt Sport“ am Sonntagabend. „Er hat Möglichkeiten. Das ist ohne Frage so. Er soll auch alles prüfen. Ich hoffe, dass sein Herz den letzten Impuls gibt, beim FC Bayern zu unterschreiben.“