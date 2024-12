FC Bayern: Eine gefährliche Diskussion um Musiala

FC Bayern: Musiala kommt für Müller

Diese Rolle musste Musiala dann tatsächlich ab der 51. Minute einnehmen. Der 21-Jährige wurde für den von Rückenschmerzen geplagten Thomas Müller eingewechselt. Nur fünf Minuten später traf der Joker zur 2:1-Führung und machte in der Nachspielzeit mit einem zweiten Tor den Deckel drauf. Endstand: 4:2 für den Rekordmeister. Der Shootingstar hatte die Bayern-Dominanz in Tore umgemünzt.

„Sie sind im Moment unheimlich abhängig von Musiala – und wenn der Musiala nichts macht, dann hast du das Gefühl, dass aus dem Spiel heraus nichts passiert. Das ist etwas, was sie bis zur Weihnachtspause besser machen müssen – und dann mit Sicherheit in der Rückrunde, wenn die Titel in der Bundesliga und Champions League vergeben werden“, sagte Ex-Bayern-Profi Didi Hamann nach dem Spiel bei Sky.