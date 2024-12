Effe vs. Magath: Hitzige Debatte über Bayern-Gegentor

Der Treffer zum 1:0 von Jamie Gittens im Topspiel gegen den FC Bayern hat im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 für eine intensive Diskussion gesorgt. Der 20-Jährige brachte die Dortmunder am Samstagabend nach einem Traumpass von Nico Schlotterbeck mit einem unwiderstehlichen Solo in Führung und ließ dabei Gegenspieler Konrad Laimer ins Leere laufen.

Die Szene bewerteten Trainer-Legende Felix Magath und SPORT1 -Experte Stefan Effenberg allerdings unterschiedlich – insbesondere in Bezug auf das Abwehrverhalten von FCB-Innenverteidiger Minjae Kim. Die zentrale Frage: Hätte Kim zur Unterstützung von Laimer nach außen schieben müssen?

„Ein Innenverteidiger wird sich in der Regel nicht rauslocken lassen, es ist ja auch ein spitzer Winkel, da hätte Gittens auch noch einen Querpass in die Mitte bringen können“, erklärte Effenberg. Für ihn liege deshalb kein Fehler von Kim vor: „Sein Verhalten ist richtig, eher die Mitte abzudecken, weil er gleich drei Dortmunder im Rücken hat. Von daher geht da kein Innenverteidiger der Welt raus.“

Magath kritisiert Bayern-Abwehr

Laimer, so Magath, sei schließlich ein Mittelfeldspieler: „Und die sind nicht so schnell wie Abwehrspieler. Er konnte das Tempo daher nicht halten.“ Daher sei es notwendig gewesen, dass Kim nach außen schiebt: „Es muss doch erst mal die unmittelbare Gefahr beherrscht werden, bevor ich anderes in den Blickpunkt nehme.“