FC Bayern: Dreesens Titel-Ansage ist richtig, aber auch richtig gefährlich - Kommentar

Mit einem kleinen Film machte der FC Bayern auf der Jahreshauptversammlung den anwesenden Mitgliedern und seinen sonstigen Fans richtig Lust auf das anstehende Finale der Champions League in München. Schmerzhafte Szenen aus dem „Finale dahoam“ im Jahr 2012 waren dort zu sehen – garniert mit kämpferischen Aussagen der heutigen Protagonisten.

Kampfansage ist richtig

Die Kampfansage an die europäische Konkurrenz ist richtig. Gerade die Jahreshauptversammlung eignete sich dafür perfekt. Denn in den letzten Monaten war von der positiven Anspannung, die 2011 und 2012 durch den Verein flirrte, nur wenig zu spüren. Vom „Finale dahoam“ sprachen zuletzt nur die wenigsten. Und wenn, dann nur sehr leise.

Am Sonntagmittag änderte sich dies mit Dreesens Aussage dramatisch. Doch nicht nur von der Finalteilnahme, sondern auch gleich vom Titel zu sprechen, könnte gefährlich werden. Denn der aktuelle Kader wirkt noch nicht so gefestigt wie vor mehr als zwölf Jahren. Einige Spieler müssen sich noch steigern. Der Druck könnte zu viel werden.

Erinnerungen an Hoeneß

Uli Hoeneß sagte am 30. November 2010 den legendären Satz: „Im Jahre 2012 findet das Champions-League-Finale in München statt, in der Allianz Arena. Und da müssen wir dabei sein!“