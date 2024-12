FC Bayern: Neuigkeiten bei Kane

Verletzungsupdate bei Harry Kane : Der Bayern-Star hat am Donnerstagvormittag erste Laufrunden auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße absolviert. Das gab der deutsche Rekordmeister offiziell bekannt.

Der englische Nationalspieler hatte sich beim Topspiel in Dortmund am vergangenen Samstag (1:1) einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Anschließend verpasste er auch das Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1).

Bayern empfängt Heidenheim

Der 31-Jährige kommt in dieser Saison bereits auf 14 Saisontore in der Liga, dazu gelangen ihm fünf Treffer in der Königsklasse und eins im DFB-Pokal.

Die Bayern treffen am Samstag (15.30 Uhr) auf den 1. FC Heidenheim. Danach spielt die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany vor Weihnachten noch in der Champions League gegen Donezk (10.12.) sowie in der Liga in Mainz (14.12.) und zum Abschluss des Jahres gegen Leipzig (20.12.).