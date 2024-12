FC Bayern: Schock um Kane - Klub gibt Diagnose bekannt

Es war zunächst nicht ersichtlich, was genau vorgefallen war. Später erklärten die Bayern-Verantwortlichen, dass es sich um eine Verletzung am hinteren Oberschenkel handele. Eine Diagnose steht jedoch noch aus. Kane hatte sich auf den Boden gesetzt und angezeigt, dass er nicht weiterspielen könne. Nun teilte der Verein während des STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 auf der vereinseigenen X-Seite die Diagnose mit. Demnach hat sich der Engländer einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen und fällt damit zunächst aus.

Felix Magath, ehemaliger Bayern-Trainer, zweifelt nun eine Rückkehr Kanes noch in diesem Jahr durchaus an. „Bei Muskelverletzungen bin auch ich immer vorsichtig, denn ein Muskel kann ja auch kaputtgehen. Ich kann aber aus meiner Erfahrung sagen: Innerhalb von 14 Tagen müsste man so etwas wie einen kleinen Muskelfaserriss auskuriert haben.“