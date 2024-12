Feuerzeug-Skandal: Oliver Kahn wird deutlich

Während seiner Karriere wurde Oliver Kahn selbst unter anderem von einem Golfball am Kopf getroffen, nun hat sich der langjährige Bayern-Torhüter zum Feuerzeugwurf auf Patrick Drewes beim Spiel zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin geäußert.

Dieser war beim 1:1 der Bochumer an der Alten Försterei von einem aus dem Union-Block geworfenen Feuerzeug getroffen worden. Drewes verschwand anschließend in den Katakomben und klagte über Unwohlsein, Übelkeit sowie Kopfschmerzen.

Kahn spielte nach Golfball-Treffer weiter

Später wurde der 31-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, noch am Samstagabend konnte er die Klinik allerdings wieder verlassen. Im Gegensatz dazu hatte Kahn, als er im Jahr 2000 beim Gastspiel des FC Bayern beim SC Freiburg von einem Golfball am Kopf getroffen worden war, weitergespielt.