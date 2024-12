Glänzender Burkardt: Mainz schlägt Hoffenheim und ist Siebter

Mit begeisterndem Offensivfußball ist der FSV Mainz 05 in Richtung der Europapokal-Plätze gestürmt und darf zumindest vorübergehend sogar von der Königsklasse träumen. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen gewann ihr Heimspiel in der Bundesliga dank Doppelpacker Jonathan Burkardt hochverdient mit 2:0 (2:0) gegen die defensiv einmal mehr überforderte TSG Hoffenheim .

Mainz schließt zur Spitzengruppe auf

Dank ihres überragenden Kapitäns Burkardt, der mit seinen Toren (4./24.) die Weichen stellte, sprangen die Mainzer auf den siebten Tabellenplatz. Bei nun 19 Punkten ist der krisengeplagte Tabellenvierte RB Leipzig (21) in Schlagdistanz. Hoffenheim (12) muss nach dem vogelwilden 4:3-Sieg beim Ilzer-Debüt gegen Leipzig den Blick vorerst wieder in Richtung Relegationsplatz richten.

Die Mainzer begannen gerade offensiv wie entfesselt und überrollten die Gäste in der Anfangsphase. Erst setzte der aufgerückte Dominik Kohr zum Solo an und scheiterte nach Doppelpass mit Burkardt gerade noch an Nationaltorwart Oliver Baumann (3.), kurz darauf schickte der Innenverteidiger Jae-Sung Lee in den Strafraum, der mit seiner scharfen Hereingabe den Torschützen Burkardt bediente.