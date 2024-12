Hamann rät FC Bayern zu Kauf von BVB-Star

Dietmar Hamann empfiehlt dem FC Bayern, eine Verpflichtung von BVB-Star Jamie Gittens in Betracht zu ziehen. Für Ex-Bayern-Profi Thomas Strunz kommt ein möglicher Wechsel zu früh.

Mit Mario Götze, Robert Lewandowski, Mats Hummels und Raphael Guerreiro haben seit 2013 vier Spieler von Borussia Dortmund den Weg zum FC Bayern München gewählt. TV-Experte Dietmar Hamann legte dem FC Bayern nahe, schon bald den nächsten Spieler des BVB zu verpflichten. „Ich würde mit dem Gedanken spielen, Jamie Gittens zu holen“, erklärte der 51-Jährige am Sonntagabend bei Sky90 .

Hamann sagte, dass er auf den Flügelpositionen beim FC Bayern Handlungsbedarf sehe, weshalb ein Transfer Gittens‘ Sinn machen würde: „Wenn ich die Außenspieler der Bayern anschaue: Michael Olise hat gut angefangen, die anderen bemühen sich alle, aber es passiert nicht wirklich etwas (...). Gestern war ein Außenspieler auf dem Platz, der in Form ist und der wirklich den Unterschied machen kann. Und der hatte ein schwarz-gelbes Trikot an.“

„Die Engländer nehmen so einen Spieler mit Kusshand“

Jamie Gittens hatte den BVB im direkten Duell am Samstagabend nach 27 Minuten in Führung geschossen, für den Engländer war es bereits sein vierter Saisontreffer. „Was der Junge im Moment zeigt … die Engländer nehmen so einen Spieler mit Kusshand“, prognostizierte Hamann.