Bundesliga-Boss stichelt gegen Schalke!

In der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder hat Christian Heidel eine klare Meinung - und verteilt Spitzen in Richtung großer Traditionsklubs.

Zudem sei es „den Großen in der zweiten Liga wahrlich nicht verboten, wieder in die Bundesliga aufzusteigen.“ Vor kurzem hatte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) eine leichte Steigerung der TV-Erlöse auf 1,12 Milliarden Euro pro Saison für die kommenden vier Spielzeiten verkündet.

Mit der sportlichen Entwicklung seines Klubs in dieser Saison zeigte sich Heidel zufrieden. „Dass wir wie aktuell in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen kommen würden, haben wir vielleicht nicht ganz so erwartet“, gestand er. Mainz 05 steht nach 14 Spieltagen auf Platz sieben der Tabelle, am vergangenen Wochenende gelang im Heimspiel gegen Bayern München ein 2:1-Sieg.

Als es in der Frühphase der Saison nach holprigem Start jedoch heftige Kritik an Trainer Bo Henriksen gegeben hatte, habe er gedacht, er sei „im falschen Film. Natürlich hat es mich irritiert, dass so ein Fass aufgemacht wurde, das fand ich unangebracht, aber so ist es halt in diesem Geschäft“, sagte Heidel.