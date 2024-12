Hoeneß als "Vorbild": Eberl erklärt "Abteilung Attacke"

SPORT1 10.12.2024 • 10:24 Uhr Max Eberl lässt Erinnerungen an Uli Hoeneß aufkommen. Seine „Abteilung Attacke" hat einen einfachen Grund, wie er klarstellt.

Uli Hoeneß prägte beim FC Bayern den Begriff „Abteilung Attacke“ - seine Motz-Attacken gehörten beim deutschen Rekordmeister über seine aktive Amtszeit hinaus zum Tagesgeschäft. Max Eberl ist derzeit auf dem besten Wege, diese Tradition fortzuführen. Mit allem, was er hat, stellt sich der neue Sportvorstand üblicherweise vor die Mannschaft. In der jüngeren Vergangenheit nahm er damit in bester Hoeneß-Manier auch den ein oder anderen Zoff mit Reportern in Kauf.

„Ich will das Bestmögliche, ohne jemandem zu nahezutreten, und da gehört Emotion für mich dazu“, erklärte der 51-Jährige seinen Kommunikationsstil am Sonntag im BR bei Blickpunkt Sport. „Da gehört eben auch der Moment dazu, wo man sagt: ‚Ich überlege jetzt nicht, sondern ich fühle gerade, und ich möchte das gerade so kommunizieren.‘“

Hoeneß in vielerlei Hinsicht ein „Vorbild“

Zu Hoeneß, der nach seiner langjährigen Schaffenszeit als Manager inzwischen Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern ist, habe Eberl immer aufgeblickt. „Uli Hoeneß, das habe ich immer gesagt, ist für mich ein Vorbild als Manager, aber vor allem als Mensch“, zeigte sich der Sport-Vorstand voller Bewunderung für den 72-Jährigen.

Ganz oben stehe dabei Hoeneß' Umgang mit Spielern, die deswegen bis heute zu ihm aufsehen. „Das hat mit seiner Menschlichkeit zu tun, das hat mit seiner Authentizität zu tun, und die lebe ich einfach auch. Das ist in mir drin“, traute sich Eberl die Fortführung eines ähnlichen Führungsstils zu.

Bayern „wie ein Baby“ für Eberl

Dabei wolle er den Bayern-Macher allerdings keinesfalls nachahmen: „Es ist jetzt nicht, dass ich ihn imitiere, überhaupt nicht, das ist so ein bisschen auch mein Naturell“. Der Klub mit seinen Mitarbeitern und Spielern sei „wie ein Baby: Du stehst davor und du willst es einfach verteidigen“.