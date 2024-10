Eberl stänkert gegen Reporter: "Das ist so billig"

Max Eberl hat sich nach der bitteren Pleite des FC Bayern in der Champions League beim FC Barcelona gegen Kritik gewehrt und fest überzeugt vom Weg unter Trainer Vincent Kompany gezeigt. „Ich sage nicht, dass wir alles richtig gemacht haben, ich rede nichts schön, wir haben verdient verloren“, betonte der Sportvorstand, aber: „Wir verteidigen das, was wir tun, weil wir davon überzeugt sind.“

Eberl redet sich in Rage!

„Das hat nichts mit der Defensive zu tun, das ist so billig, es auf die Defensive zu schieben, wenn wir Gegentore bekommen. Und wenn der Harry Kane ein Tor schießt, ist es nur Harry Kane!“, redete sich der Sportchef in Rage und warf den Medien vor, man wolle die Bayern „auseinanderdividieren. Und das lassen wir nicht zu. Es wird von uns nicht an irgendeinem herumgenörgelt. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Das ist relativ simpel.“

Kantiger Eberl-Auftritt

SPORT1 sprach ihn dabei auf seinen „kantigen“ Auftritt an: „Ich bin immer kantig. Ich akzeptiere und respektiere auch jede Frage und jede Kritik. Das ist bei mir auch nicht böse gemeint. Aber ich wehre mich jetzt dagegen einzelne Spieler oder Dinge … - ihr hinterfragt, und das ist völlig normal. Aber wir verteidigen das, was wir tun, weil wir davon überzeugt sind. Jetzt war es nach dem ersten Spiel das erste Mal, wo wir gesagt haben: Okay, verloren, das tut weh, weil wir ein paar Dinge nicht so gemacht haben, wie wir es uns vorgenommen hatten.“