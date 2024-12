Bundesliga: Gladbachs Horrorserie beendet

Die Borussia holt bei der TSG Hoffenheim den zweite Sieg in Folge - das gelang Gladbach zuletzt im März 2022.

Die Borussia holt bei der TSG Hoffenheim den zweite Sieg in Folge - das gelang Gladbach zuletzt im März 2022.

Borussia Mönchengladbach hat seine Horrorserie zu den Akten gelegt und schielt an Weihnachten Richtung Europacup. Die formstarken Fohlen gewannen beim Jahresabschluss der Fußball-Bundesliga 2:1 (1:0) bei der TSG Hoffenheim.

Damit haben die Gladbacher, die nur bei einem der zurückliegenden neun Punktspiele als Verlierer vom Platz gingen, erstmals seit März 2022 zwei Spiele in Folge gewonnen - 25 Anläufe waren dafür nötig.

Hoffenheims Krise hält an

Ganz anders als bei den Borussen sieht es bei den Hoffenheimern aus, die sich auch unter ihrem neuen Trainer Christian Ilzer nicht aus der Krise befreien können. Die TSG (14 Zähler) wartet seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Daran änderte auch der Treffer von Andrej Kramaric (58.) per Foulelfmeter nichts.

Vor 28.923 Zuschauern in der Sinsheimer Arena verbuchten die Gäste schon nach 60 Sekunden ihre erste gute Chance. Der Ex-Hoffenheimer Robin Hack scheiterte an TSG-Torwart Oliver Baumann.

Viel mehr passierte in der ersten Viertelstunde allerdings nicht. Beide Mannschaften waren um ein konstruktives Offensivspiel bemüht und zeigten gute Ansätze, richtig gefährlich wurde es in den Strafräumen aber erst einmal nicht mehr.

Gladbach bestraft Hoffenheim

Nach knapp 20 Minuten wurden die Hoffenheimer immer passiver. Das bestraften die Borussen zügig. Sander war nach einer Ecke zur Stelle, Baumann konnten den Schuss nur an den Pfosten lenken - von dort prallte der Ball ins Tor. Drei Minuten später hätte Hack fast erhöht, Baumann klärte in höchster Not.