"Ich bin krank": Ex-Bayern-Star enthüllt seltene Sucht

Bixente Lizarazu gesteht erstmals öffentlich, an einer seltenen Krankheit zu leiden. Auch die Ehefrau des früheren Bayern-Stars leidet unter seiner Zwangsstörung.

Bixente Lizarazu gesteht erstmals öffentlich, an einer seltenen Krankheit zu leiden. Auch die Ehefrau des früheren Bayern-Stars leidet unter seiner Zwangsstörung.

Das war der Öffentlichkeit bisher unbekannt: Bixente Lizarazu hat eingeräumt, an einer seltenen Krankheit zu leiden und dadurch in seiner Lebensqualität eingeschränkt zu sein.

Der frühere Starspieler des FC Bayern gab in einem Interview mit der französischen Zeitung Tribune du Dimanche Einblicke in seinen Umgang mit der Diagnose Muskelsucht.

Lizarazus Frau leidet unter Krankheit

Besonders seine Frau Claire Keim leide darunter: „Sie hat mich als Profi-Fußballer gekannt, daher habe ich das Glück, dass sie meine Sucht nach Sport akzeptiert“, sagte der 54-Jährige: „Auch wenn es gesundheitsfördernd ist, nimmt es doch ganz schön viel Zeit in Anspruch.“

Bei Muskelsucht handelt es sich dabei um Verhaltensstörung, bei der sich Betroffene in extremem Ausmaß mit der Muskelmasse ihres Körpers beschäftigen. Diese Menschen empfinden sich als zu schmächtig, selbst wenn sie gut durchtrainiert sind - ihr Selbstwertgefühl hängt in hohem Maße vom äußeren Erscheinungsbild ab.

„Am meisten ähnelt die Muskelsucht einer Magersucht“

„Ich muss über mich hinauswachsen, mich verausgaben und die ganze Energie rauslassen, die ich in Massen in mir habe“, sagte Lizarazu, der inzwischen als TV-Experte arbeitet und zuletzt mit scharfer Kritik an Bayern-Star Michael Olise aufgefallen war.