Jamal Musiala: Wo muss der FC Bayern nachlegen?

Maximilian Lotz , Stefan Kumberger 19.12.2024 • 00:20 Uhr Jamal Musiala äußert sich ausführlich zum laufenden Vertragspoker - lässt die Fans des FC Bayern aber mit einer Entscheidung zappeln. Aber woran hakt der Deal noch? Eine Einordnung.

Auf dem Platz gibt es eigentlich nichts, was Ausnahmespieler Jamal Musiala nicht kann. Und auch abseits des Feldes erweitert der Offensivstar des FC Bayern das Repertoire seines Könnens immer mehr.

Im Rahmen der traditionellen Fanclub-Besuche bekam Musiala am Sonntag bei „De Griabig’n vo Niederquick e.V.“ im oberbayerischen Niederbergkirchen Nachhilfe im Schuhplattln. „Den Tanz kann ich jetzt“, berichtete er hinterher stolz.

Auf dem Weg zum Aushängeschild des Rekordmeisters gehört auch das dazu. Einerseits auf dem Platz die Glanzlichter setzen, Titelträume erfüllen - und andererseits die gelebten Traditionen des Klubs verkörpern.

Musiala: „So schnell wird es keine News geben“

„Ich möchte gerne beim FC Bayern eine Ära prägen. Wenn ich meinen Vertrag beim FC Bayern verlängere, ist dies mein Anspruch und Ziel“, betonte Musiala im Interview mit der SportBild nun. Er wolle sich dieses Standing „mit Siegen, mit Titeln und großen Pokalen“ erarbeiten - „gerne beim FC Bayern“.

Eine Unterschrift unter einen neuen Vertrag über 2026 hinaus, über den die beteiligten Parteien seit Wochen verhandeln, scheint angesichts dieser Worte eigentlich nur noch Formsache. Doch Musiala sagte auch: „Es gibt leider noch kein Weihnachtsgeschenk, das ich den Fans machen kann. So schnell wird es keine News geben.“

Aber woran hakt es denn eigentlich noch? Das dürfte sich so mancher Bayern-Fan fragen. Die Signale waren zuletzt durchweg positiv. Die sportliche Führung um Vorstand Max Eberl und Direktor Christoph Freund ließ in den vergangenen Wochen kaum eine Gelegenheit aus, Musialas Wert in schöne Worte zu kleiden.

Musiala wie Messi oder Ronaldo

Eberl verglich ihn kürzlich mit Lionel Messi beim FC Barcelona oder Cristiano Ronaldo bei Real Madrid. Und: Der FC Bayern werde „alles dafür tun“, dass Musiala wie Messi oder Ronaldo zum Weltfußballer aufsteigen könne.

Noch reicht sein internationales Renommee nicht für die höchsten Würden. Als am Dienstag Vinícius Júnior als Weltfußballer geehrt wurde, fehlte Musiala auf der Shortlist. Auch beim prestigeträchtigen Ballon d’Or Ende Oktober wurde er übergangen. Schon damals legten sich die Bayern öffentlich mächtig ins Zeug für ihn - was bei Musiala selbst gut ankam.

„Natürlich haben wir ein riesengroßes Interesse daran, Jamal langfristig an uns zu binden. Und wir tun auch unheimlich viel dafür“, sagte Präsident Herbert Hainer auf SPORT1-Nachfrage am Rande der Jahreshauptversammlung Anfang Dezember. „Ich bin auch verhalten positiv gestimmt, aber das muss man jetzt auch nicht übers Knie brechen.“

Der Klub will Musiala nicht unter Druck setzen, auch er selbst möchte sich nicht treiben lassen. „Wir hatten zuletzt viele Spiele, viele Reisen. Mein Fokus ist es, mich auf die Spiele zu konzentrieren. Ich will frei auf dem Platz sein, auch wenn ihr von außen viel Druck macht. Ganz entspannt“, erklärte der 21-Jährige.

Aber woran liegt es dann? „Es sind viele Dinge, auf die ich achte“, meinte Musiala. „Für mich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle und Spaß auf dem Platz haben kann, dass wir wettbewerbsfähig sind, auch in der Champions League um den Titel spielen können.“

Besonders viel Spaß auf dem Platz versprüht Musiala in der Nationalmannschaft an der Seite seines kongenialen Partners Florian Wirtz.

„Wusiala“ bei Bayern? Das sagt Musiala

Der ebenfalls 21-Jährige steht bekanntlich auch ganz oben auf dem Wunschzettel der Bayern, doch zuletzt sorgte die Meldung für Aufsehen, Wirtz habe seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen schon verlängert. Zwar dementierte der Klub umgehend, doch eine zeitnahe „Wusiala“-Vereinigung bei Bayern ist nicht unbedingt wahrscheinlicher geworden.

Auf die Frage, wie sehr er sich Wirtz bei Bayern wünsche, meinte Musiala: „Ihr seht, wie viel Spaß wir auf dem Platz haben. Am Ende ist es die Entscheidung von Flo, wo seine Zukunft liegt.“ Auch die Verantwortlichen des FC Bayern hätten das zu entscheiden. „Wenn er hier wäre, dann hätten wir zusammen großen Spaß auf dem Platz“, schob Musiala hinterher.

Also doch ein dezenter Wink an die Kaderplanung der Bayern für die langfristige Zukunft.

Finanziell liegen im Musiala-Poker die Karten auf dem Tisch

Musiala hat zuletzt sein Profil sichtbar geschärft, gibt häufiger Interviews, will in die Rolle als Aushängeschild des Klubs zunehmend hineinwachsen. Zugleich ist ihm auch die sportliche Perspektive der Mannschaft wichtig und welche Transfers dabei helfen sollen, die sportlichen Zeile zu erreichen. Das ist im Übrigen auch für Joshua Kimmich ein wichtiges Thema in den Vertragsverhandlungen.

Finanziell liegen im Musiala-Poker die Karten auf dem Tisch. Da sind die Bayern bereit, All-In zu gehen und in die Sphären von Harry Kane vorzustoßen. Das hieße 20 Millionen Euro Jahresgehalt, das wäre für Musiala mehr als das Doppelte seines jetzigen Gehalts.

Die Bayern sind bereit, bis an die Schmerzgrenze zu gehen. Aber Eberl sagte zuletzt zum Thema Verträge: „Es ist nicht so, dass Christoph und ich im Sport frei mit Geld um uns werfen dürfen.“ Und: „Was willst du? Trag ein“ - so funktioniere eine Vertragsverlängerung bei Bayern nicht.

Geduld im Musiala-Poker

Deswegen sei der FC Bayern finanziell aber auch so gesund, erläuterte der Sportvorstand: „In dem Kontext müssen wir versuchen, Verträge zu verhandeln mit den Jungs, die natürlich auch ihre Ansprüche haben. Das ist auch völlig legitim. Trotzdem müssen wir dann einen Weg finden, bei dem das Wort Vertrag - das kommt nämlich von ‚vertragen‘ - für beide Seiten passt.“

Darauf legt auch Musiala Wert. Insgesamt „müssen sich einfach alle Parameter, die zu dieser großen Entscheidung für mich beitragen, gut und richtig anfühlen“, betonte er.