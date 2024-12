"Kein Druck, aber..." - Hainer fordert Titel von Kompany

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß gibt ein vollmundiges Versprechen und geht vom Gewinn der Meisterschaft aus. Auf der Jahreshauptversammlung spricht Präsident Herbert Hainer diesbezüglich eine dringliche Botschaft an Trainer Vincent Kompany aus.

Deutliche Worte von Herbert Hainer! Der Präsident des FC Bayern hat am Sonntagmorgen auf der Jahreshauptversammlung auf die Kampfansage von Ehrenpräsident Uli Hoeneß reagiert und gleichzeitig eine Botschaft an Trainer Vincent Kompany ausgesprochen.

Hainer richtete seine Worte explizit an den Belgier: „Lieber Vincent, eine Botschaft wird dich heute erreichen. Unser Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die Meisterschaft quasi zugesagt und du weißt sicher, beim FC Bayern gilt ein Wort. Deshalb kein Druck, aber wenn der Ehrenpräsident etwas zusagt, dann sollten wir das auch einhalten.“

Kompany fehlt auf der JHV

Der Belgier selbst ist nicht bei der Veranstaltung, da er sich zusammen mit seinen Spielern auf das Champions-League-Spiel am kommenden Dienstag gegen Schachtar Donezk vorbereitet.

Kompanys Worte an die Mitglieder

Dafür wandte sich der Coach zu Beginn der JHV in einer Videobotschaft an die Mitglieder. „Leider kann ich heute nicht live dabei sein. Wir stehen jetzt gerade auf dem Trainingsplatz und bereiten uns auf das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Donzek vor“, erklärte Kompany.