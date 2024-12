Kramer über Bayern-Kabine: "Psychologie-Maschine"

Bayern-Atmosphäre: „Das macht etwas mit dir“

Die Haltung, wie die Bayern daheim schon vor dem Anpfiff auftreten, imponiert dem vereinslosen Kramer, der auch über seine persönliche Situation während der Suche nach einem neuen Verein sprach. „Und dann gehst du in deine Gäste-Kabine, und in der Mitte steht da ein Metalltisch, wo vielleicht mal eine Leiche drauflag“, fügte der Routinier an. „Dann gehst du wieder raus zum Warmmachen, und wieder erwarten dich diese LED-Leinwände mit den Spielern wie all den Robbens, Ribérys und Lewandowskis drauf, heute nun die Musialas und Sanés. Du fühlst dich unterbewusst ganz sicher ein bisschen kleiner, das macht etwas mit dir.“