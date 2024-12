Kramer emotional! "Das hat krass was gemacht mit mir"

Unter Tränen verabschiedete sich Christoph Kramer im Sommer von Borussia Mönchengladbach . Bei der Suche nach einem neuen Klub musste der Weltmeister von 2014 Rückschläge verkraften, an denen er nach eigener Aussage zu knabbern hat.

„Ich muss auch sagen, dass das krass was gemacht hat mit mir. Dieses Gefühl zu haben, dass ich als Spieler nicht mehr richtig gewollt werde, das tat mir richtig weh“, sagte Kramer im Podcast Copa TS von Tommi Schmitt und Studio Bummens .

Kramer: „Ich habe es falsch eingeschätzt"

Bei seiner Suche nach einem neuen Arbeitgeber sei Kramer auch auf unterklassige Vereine zugegangen, Namen wollte der 33-Jährige aber nicht nennen. „Auch die, bei denen ich mich proaktiv angeboten habe und gesagt habe, ich spiele hier für Nüsse, die haben am Ende gesagt: Nö.“

Kramer wisse, was er in eine Gruppe einbringen könne. „Wenn man Lust auf mich hat, dann bin ich dabei und habe so Lust auf ein ganzes Projekt. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss jemanden überreden, dass er Lust auf mich hat, habe ich ein ganz großes Problem damit.“