Matthäus: Brandt muss für BVB werden, was Musiala für Bayern ist

Lothar Matthäus sieht den deutschen Rekordmeister FC Bayern in der Favoritenrolle bei der Titeljagd in der Bundesliga. „Für mich sind die Münchner weiter Favorit auf die Meisterschaft. Nicht nur aufgrund des Vorsprungs von vier Punkten, sondern aufgrund ihres dominanten Auftretens“, schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.