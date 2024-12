Musiala? "Die Bayern werden es nicht hören wollen"

SPORT1 14.12.2024 • 21:54 Uhr Der FC Bayern kassiert in Mainz die erste Bundesliga-Niederlage der Saison. TV-Experte Didi Hamann führt Bayerns Abhängigkeit an Jamal Musiala als Grund für die Pleite auf und richtet einen Appell an die Münchner.

Der FC Bayern München hat in Mainz die erste Saison-Niederlage in der Bundesliga kassiert. Didi Hamann führte die Bayern-Pleite auch auf die Leistung von Jamal Musiala zurück, der gegen die Rheinhessen nicht an seine starken Vorwochen anknüpfen konnte.

Dabei fällte der TV-Experte ein knallhartes Urteil - in Richtung des FC Bayern: „Musiala war heute blass – und wenn er blass ist, dann ist Bayern blass“, analysierte Hamann bei Sky.

Bayern habe „ein sehr glückliches Tor geschossen, was sie noch mal zurückgebracht hat. Danach haben sie es aber in acht, neun Minuten nicht geschafft, sich einen weiteren Torschuss zu erarbeiten. Die Bayern werden es nicht hören wollen, aber es ist so: Wenn Musiala vorne nichts macht, dann passiert vorne auch nichts.“

Hamann kritisiert Bayerns Abhängigkeit von Musiala

Der ehemalige Nationalspieler sprach wie erneut die Abhängigkeit des FC Bayern von Musiala an.

„Sie sind im Moment unheimlich abhängig von Musiala – und wenn der Musiala nichts macht, dann hast du das Gefühl, dass aus dem Spiel heraus nichts passiert. Das ist etwas, was sie bis zur Weihnachtspause besser machen müssen – und dann mit Sicherheit in der Rückrunde, wenn die Titel in der Bundesliga und Champions League vergeben werden“, hatte Hamann bereits vergangenen Samstag nach Bayerns 4:2-Sieg gegen Heidenheim erläutert.

In Mainz blieb der FC Bayern über 75 Minuten lang ohne einen einzigen Schuss aufs Tor, erst in der 87. Minute schöpfte Leroy Sané für kurze Zeit Hoffnung.