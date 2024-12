Nächster Rückschlag für den BVB

SPORT1 07.12.2024 • 20:26 Uhr In Gladbach beendet der BVB zwar seine Horrorserie in fremden Stadien, doch zum Sieg reicht es wieder nicht.

Borussia Dortmund hat zwar seine schlimme Auswärtsserie (vier Pleiten in Serie) in der Bundesliga gestoppt, doch ein Sieg sprang auch in Mönchengladbach nicht heraus.

Trotz Führung musste sich der BVB am Ende mit einem 1:1 begnügen und konnte froh sein, dass Schiedsrichter Stieler nicht mehr als einen Strafstoß gegen die Schwarzgelben aussprach.

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell, in dem beide Teams zu fehlerhaft agierten. Glück hatte der BVB in der 15. Minute, als Serhou Guirassy den Ball an die Hand bekam, Stieler aber weiterspielen ließ.

Nach dem Seitenwechsel drückten beide Mannschaften aufs Gaspedal und es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. In der 64. Minute war es dann soweit: Jamie Gittens vernaschte Joe Scally und Franck Honorat und hämmerte den Ball unter die Latte zur BVB-Führung.

„Das war ein total falsches Abwehrverhalten von Honorat“, analysierte Sky-Experte Lothar Matthäus. „Die andere Seite muss er nicht zumachen, da ist Scally schon“.

Cvancara fliegt in der Nachspielzeit vom Platz

Gladbach schüttelte sich und schlug zurück: In der 71. Minute hielt Pascal Groß im Strafraum Tim Kleindienst am Hals - doch Stieler ließ zunächst wieder weiterspielen. Nachdem er einen Hinweis aus dem Kölner Keller bekommen hatte, sah sich der Referee die Szene noch einmal am Bildschirm an und zeigte auf den Punkt.

Kevin Stöger ließ sich die Chance nicht entgehen und erzielte sein erstes Tor für die Borussia. Ein Lattenknaller von Gladbachs Robin Hack und mehrere Halbchancen des BVB änderten nichts mehr am 1.1-Endstand.

Gladbach beendete das Spiel in Unterzahl, nachdem sich der gerade erst eingewechselte Tomas Cvancara in der Nachspielzeit Gelb-Rot abgeholt hatte.

