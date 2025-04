Dieser Millionen-Deal brachte Eberl Probleme

Beim FC Bayern ist bekanntlich der große Sparkurs ausgerufen worden. Bereits im Sommer 2024 verkündete Klub-Patron Uli Hoeneß öffentlichkeitswirksam, man habe keinen „Geldscheißer“ . In den folgenden Monaten brachte das vor allem Max Eberl in die Bredouille. Der Sportvorstand sollte nach Willen des Aufsichtsrates Gehälter einsparen und gleichzeitig lukrative Verkäufe eintüten.

Doch es kam anders: Eberl musste so manchen Deal abschließen, der ihm vor und hinter den Kulissen Kritik einbrachte. Die Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies steht laut SPORT1 -Infos beispielhaft für alles, was dem 51-Jährigen zum Vorwurf gemacht wurde.

22 Millionen für Davies

Dem Vernehmen nach kassierte Davies für seine Unterschrift eine Prämie von horrenden 22 Millionen Euro. Eine Summe, die in der Branche für Aufsehen sorgte und so manchen Spieler und Berater hellhörig werden ließ. Während die ebenfalls im zweistelligen Millionenbereich liegende, aber deutlich niedrigere „signing fee“ für Jamal Musiala von Insidern als marktgerecht bewertet wird, hat der Davies-Deal etwas ins Rutschen gebracht.

Die Folge: Joshua Kimmich wünschte sich in seinen Verhandlungen mit dem Rekordmeister ebenfalls mehr Geld und selbst der als besonnen geltende Dayot Upamecano stellt SPORT1 -Informationen zufolge Forderungen, die im Verein als zu hoch betrachtet werden.

Davies brachte den Stein ins Rollen

Fakt ist: Viele Spieler orientieren sich an den Werten, die Davies‘ Berater aushandeln konnte. Eine gewisse Brisanz birgt dabei die Tatsache, dass dieser rund um den Jahreswechsel in Spieler- und Beraterkreisen verkündet hatte, den Bayern nichts schenken und harte Verhandlungen führen zu wollen. Ein Grund war dabei wiederum Hoeneß. Der hatte ebenfalls im Sommer in Anspielung auf den Agenten von Davies gesagt: „Manche Berater wissen nicht einmal, dass im Ball Luft ist.“