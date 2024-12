Bundesliga: Remis gegen Freiburg - TSG verharrt in der Krise

Gegen den SC Freiburg kämpft sich die TSG Hoffenheim nach einem Rückstand zurück, zu einem Sieg reicht es jedoch nicht. Die Krise hält an.

Trainer und Spieler klatschten sich zwar aufmunternd ab, doch die Blicke waren dabei ziemlich leer - das Pünktchen im badischen Duell ist zu wenig für die TSG Hoffenheim. Der Klub kann sich auch unter dem neuen Trainer Christian Ilzer nicht aus seiner Krise befreien. Nach drei Pflichtspielpleiten in Folge holten die Kraichgauer zwar einen Rückstand gegen den SC Freiburg auf, kamen zum Abschluss des 13. Spieltags der Bundesliga aber dennoch nur zu einem 1:1 (0:0).

Hoffenheim in der Europa League gefordert

Jungstar Tom Bischof traf für Hoffenheim (73.), Matthias Ginter (68.) hatte den SC in Führung gebracht. Die TSG, die wie Freiburg unter der Woche im Pokal-Achtelfinale scheiterte, hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Am Donnerstag müssen die Hoffenheimer in der Europa League gegen FCSB Bukarest ran. Die Freiburger verpassten den Sprung auf Platz fünf und sind Siebter.