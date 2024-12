DFB-Pokal: Drittligist sorgt für Sensation

Party auf der Bielefelder Alm

„Das ist für ganz Bielefeld ein Festtag. Pokal liegt uns offenbar. Die Jungs werden jetzt sicher noch ein bisschen um die Häuser ziehen“, sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel mit heiserer Stimme bei Sky . Die geschlagenen Freiburger trotteten derweil durch den Dauerregen enttäuscht in Richtung Kabine. „Wir haben uns teilweise den Schneid abkaufen lassen“, sagte Kapitän Christian Günter.

Freiburg verschießt Elfer gegen Bielefeld

Zuerst musste Bielefeld aber bangen: Florent Muslija verschoss für die Gäste einen Foulelfmeter kläglich (18.). Dann traf Christopher Lannert traumhaft aus der Distanz zur Führung (28.), Torjäger Julian Kania erhöhte per Handelfmeter (36.) .

Arminia schaltete schon Hannover und Union aus

Die Arminen spielten vor 26.311 Zuschauern über 90 Minuten ihre Heimstärke aus - erst ein Spiel in dieser Saison auf der Alm ging verloren. In den ersten beiden Runden hatten die Gastgeber, die in diesem Jahrtausend bereits dreimal im Pokal-Halbfinale standen, bereits gegen Hannover 96 (2:0) und Union Berlin (2:0) magische Pokal-Nächte erlebt.