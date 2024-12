Poker um TV-Rechte der Bundesliga - BVB äußert sich

Noch läuft die Auktion, doch die Deutsche Fußball Liga gibt ein erstes Signal, dass der Poker aus ihrer Sicht in die richtige Richtung geht.

Man sei zuversichtlich, Ende der Woche ein „solides Ergebnis“ vorweisen zu können, sagte Peer Naubert, Chief Marketing Officer bei Bundesliga International, am Montag in einer Podiumsdiskussion auf dem Kongress „SPORT MARKE MEDIEN“ in München.