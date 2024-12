Sahin tobt deutlich: „Kotzt mich an“

Im Zentrum der Kritik: Die Elfmeter-Entscheidung vor dem 1:1-Ausgleichstreffer von Kevin Stöger. Nach einer Ecke der Gladbacher kam Plea zu einem gefährlichen Abschluss. Pascal Groß und Tim Kleindienst bearbeiteten sich gegenseitig. Am Ende klammerte der BVB-Routinier wohl etwas zu energisch in der Halsregion seines DFB-Mitspielers und brachte ihn zu Fall.

Schiedsrichter Stieler sieht sich im Recht

Schiedsrichter Tobias Stieler ließ erst noch weiterlaufen, betonte aber nach dem Spiel im SPORT1 -Interview, dass er bereits in der Szene einen „Halte-Verdacht“ und daraufhin den VAR kontaktiert hatte. Nach kurzem Austausch schaute sich der Referee die Situation an und entschied auf Strafstoß.

BVB-Trainer Sahin sauer über den Eingriff des VAR

Sahin hatte da eine ganz andere Meinung. „Das ist keine klare Fehlentscheidung. In der Premier League und in der Champions League gibt es diese Zweikämpfe die ganze Zeit. Ich sage nicht, dass man keinen Elfmeter geben kann. Aber dass der VAR da eingreift, finde ich nicht richtig“, schäumte Sahin auf SPORT1 -Nachfrage. Der BVB-Coach schilderte nach der Partie Stieler seine Sichtweise und seinen Unmut. Doch der Referee hielt mit seinen Argumenten dagegen.

BVB-Profi Groß fassungslos: „Ein ganz normaler Zweikampf“

Auch Groß selbst konnte die Elfmeter-Entscheidung nicht nachvollziehen: „Wenn er ihn im Spiel gibt, dann stehe ich trotzdem hier und sage: Das war keiner. Aber die Tatsache, dass der Video-Schiedsrichter eingreift, ist für mich Wahnsinn, das ist verrückt. Ich glaube, dass wir beide bei allen Standardsituationen sehr körperbetont rangegangen sind. Das ist eine Situation, wo er auch mit beiden Händen dran ist. Ich ziehe nicht am Trikot oder so. Das ist ein ganz normaler Zweikampf“, sagte Groß

Während Groß noch am Mikro sprach, legte Tim Kleindienst beim Gang in die Kabine Widerspruch ein und meinte zu den Fohlen-Betreuern: „Ein ganz klarer Elfmeter.“

Kehl wütet, Schlotterbeck widerspricht Matthäus

BVB hat in zwei Situationen Glück

Dabei hatte Stieler auch einige knifflige Entscheidungen zugunsten des BVB entschieden. Gerade in der ersten Hälfte gab es zwei brenzlige Situationen, in denen der ein oder andere Gladbacher gerne einen Strafstoß gehabt hätte. Erst stieg Ramy Bensebaini seinem Mitspieler Joe Scally fernab des Geschehens auf den Fuß und brachte ihn zu Fall. Wenige Augenblicke später touchierte der Ball nach einem Volley-Abschluss von Rocco Reitz die Hand von Serhou Guirassy. Die Aktion erinnerte an die Aktion des Spaniers Marc Cucurella im EM-Viertelfinale gegen Deutschland, die die UEFA nachträglich als Fehlentscheidung und strafwürdig bewertete. In beiden Situationen blieb ein Pfiff aus. Der VAR checkte zwar die Situation von Guirassy, schickte Stieler aber nicht an den Bildschirm.