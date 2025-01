Bayern? Das sagen Wirtz und Rolfes

Wirtz? „Wir wissen, was für einen Wert er für uns hat“

Die Position bei Wirtz sei relativ klar: „Wir wissen, was für einen Wert er für uns und den Verein hat. Für jeden hier, auch seine Mitspieler.“ Der Nationalspieler fühle sich sehr wohl in Leverkusen. „Er hat hier auch ein super Umfeld, um weitere Schritte zu machen“, sagte Rolfes in Anbetracht der Entwicklung des 21-Jährigen.

Genau das habe Wirtz in den vergangenen Jahren in Leverkusen auch geschafft. Dabei habe man ja schon häufiger diskutiert: „‚Der muss weg. Jetzt ist er weg. Im nächsten Sommer ist er weg.‘ Am Ende ist er jedes Jahr besser geworden“, merkte Rolfes an und verwies dabei erneut auf das „gute Umfeld“ in Leverkusen.