Bayern-Fans flehen: "Jamal, bitte lass den Blödsinn!"

Ein Thema, das auch die bayerische Fan-Seele bewegt. „Natürlich liebe ich Jamal Musiala und schaue ihm gerne dabei zu, wie er Fußball spielt. Ein klasse Spieler! Aber eine Ausstiegsklausel darf es nicht geben - no way, keine Chance“, stellt Manuel Hillwig vom Bayern-Fanclub „Stern des Südens Lippe“ bei SPORT1 unmissverständlich klar.

Klausel für Musiala? „Das können die Bosse nicht machen“

„Musiala sollte das nicht überreizen“

Bayern-Fan Hillwig nahm in dem zähen Poker derweil auch den 21-Jährigen selbst in die Pflicht. „Musiala sollte das nicht überreizen. Man würde damit die eigenen Werte über Bord werfen - das darf einfach nicht passieren.“

Für Hillwig ist klar: Der Klub sollte die Zügel in der Hand behalten. „Wenn sich Musiala nicht darauf einlässt, ist es halt so. Als Verein muss man in so einer Sache konsequent bleiben. Jamal, du bekommst einen fetten Vertrag - bitte lass den Blödsinn mit der Ausstiegsklausel!“