Bayern gibt nächstes Talent ab

Der FC Bayern verlängert mit Abwehrtalent Grayson Dettoni und verleiht ihn direkt in die Schweiz. Bei Grasshopper Zürich trifft Dettoni auf Nestory Irankunda.

Nächster Abgang beim FC Bayern : Der deutsche Rekordmeister hat am Dienstag die vorzeitige Vertragsverlängerung von Abwehrtalent Grayson Dettoni bekannt gegeben - um den 19-Jährigen direkt in die Schweiz zu verleihen.

Der Innenverteidiger der Bayern-Amateure verlängert seinen Kontrakt in München bis 2028. Gleichzeitig ließ der Klub verlauten, dass Dettoni ab sofort auf Leihbasis für den Schweizer Erstligisten Grashopper Club Zürich auflaufen wird.

Wechsel von 1860 zu Bayern

„Grayson ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein talentierter Spieler mit regelmäßigen Einsatzzeiten im Männerfußball weiterentwickeln kann. Er war Stammkraft und Leistungsträger bei unseren Amateuren, nun bekommt er in Zürich bei einem Erstligisten die Chance auf Spielzeit“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus, auf der Vereinsseite des FCB zitiert. „Wir glauben an sein Potential und werden ihn dort sehr intensiv begleiten.“

Dettoni war im Sommer 2017 mit zwölf Jahren vom TSV 1860 München an den Bayern-Campus gewechselt und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften des Klubs. In der laufenden Saison kam er 19-mal für die Bayern-Amateure in der Regionalliga zum Einsatz.