Testspiel live: FC Bayern - FC Salzburg im TV, Stream und Ticker

Für den FC Bayern beginnt das Jahr 2025 mit einem Testspiel bei RB Salzburg . Der Tabellenführer der Bundesliga will mit einem Sieg starten und den Grundstein für den Pflichtspielauftakt am 11. Januar im Klassiker bei Borussia Mönchengladbach legen.

Gespielt wird am Montag um 18 Uhr in der Red Bull Arena in Österreich. Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ist es der einzige Härtetest vor der Rückkehr in den Liga-Alltag. Übertragen wird die Partie exklusiv vom FC Bayern selbst, Zuschauer brauchen ein Abonnement beim FCB TV+.