Bemitleidenswerte BVB-Notabwehr: Überfordert mit einem undankbaren Job

Sahin wird erfinderisch - Not-Defensive wackelt

YAN COUTO: Spielte auf seiner gewohnten rechten Abwehrseite. Klärte den Ball nach 20 Sekunden viel zu kurz und direkt in die Füße von Tapsoba, dessen Pass Andrich per Kopf direkt in die Füße von Tella verlängerte, der die frühe Führung erzielte. Beim zweiten Treffer kam er den steil geschickten Hincapie nicht mehr hinterher, der ungehindert per Flanke zum 2:0 vorbereiten konnte (8. Spielminute). Im Zentrum war das kaum mehr zu verteidigen. Beim 1:2-Anschlusstreffer durch Jamie Gittens wagte er einen Vorstoß in die Offensive: Seine abgefälschte Flanke landete am Ende vor den Beinen des Torschützen, der Hradecky mit einem feinen Lupfer überwindete (12.)