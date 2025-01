Bundesliga heute: BVB - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 10.01.2025 • 17:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund empfängt heute Abend Bayer 04 Leverkusen im Signal Iduna Park, einem Stadion, das für die Werkself in den letzten Jahren kein gutes Pflaster war. Seit der Saison 2015/16 verlor Leverkusen sieben ihrer letzten neun Bundesliga-Auswärtsspiele in Dortmund, was die Schwarz-Gelben zu einem besonders unangenehmen Gegner für die Rheinländer macht. In der vergangenen Saison endeten beide Begegnungen zwischen den Teams mit einem 1:1-Unentschieden, wobei Leverkusen jeweils nach einem Rückstand zurückkam. Für Leverkusens Trainer Xabi Alonso bleibt Dortmund ein harter Brocken, denn in drei Versuchen gelang ihm noch kein Sieg gegen die Borussen.

Borussia Dortmund geht mit beeindruckenden Serien in dieses Spiel: Seit 2004 sind sie sowohl im ersten Bundesliga-Spiel eines neuen Kalenderjahres als auch in Freitags-Heimspielen ungeschlagen. Diese Rekorde werden heute Abend auf die Probe gestellt, denn Leverkusen kommt mit einer eigenen starken Serie nach Dortmund. Die Werkself ist seit 24 Bundesliga-Auswärtsspielen unbesiegt, eine Serie, die nur vom FC Bayern München zweimal übertroffen wurde. Diese Begegnung verspricht also, die längste Heim- gegen die längste Auswärts-Ungeschlagen-Serie der Liga zu stellen.

Junge Talente im Fokus

Besonderes Augenmerk liegt auf den jungen Dribbelkünstlern Jamie Gittens von Borussia Dortmund und Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen. Beide Spieler führen die Bundesliga in Dribblings an, wobei Wirtz mit 14 Scorerpunkten der beste Spieler seiner Altersklasse ist. Gittens folgt ihm dicht auf den Fersen mit acht Scorerpunkten. Wirtz beeindruckte zuletzt mit drei Torvorlagen in einem Spiel, alle für seinen Teamkollegen Patrik Schick, der mit 62 Bundesliga-Toren nun der erfolgreichste tschechische Torschütze der Liga-Geschichte ist. Schick erzielte in seinen letzten fünf Einsätzen neun Tore, eine beeindruckende Quote, die Dortmunds Defensive vor eine Herausforderung stellen wird.

Personelle Herausforderungen für den BVB

Borussia Dortmund muss heute auf Pascal Groß verzichten, der aufgrund einer Rotsperre fehlen wird. Dies ist bereits der vierte Platzverweis für die Dortmunder in dieser Saison, was sie zum Spitzenreiter in dieser unerfreulichen Statistik macht. Groß, der bisher 54 Ecken in dieser Saison geschlagen hat, wird eine Lücke im Mittelfeld hinterlassen. Leverkusen hingegen hat in dieser Saison noch keinen Platzverweis kassiert, was ihnen eine gewisse personelle Stabilität verleiht. Der Ausfall von Groß könnte die taktische Ausrichtung von BVB-Trainer Nuri Sahin beeinflussen, der erstmals unter seiner Leitung zwei Bundesliga-Siege in Folge anstrebt.

