Bundesliga: Der Fall Musiala kann "zur Belastung werden"

Die Frage nach der Zukunft von Jamal Musiala treibt den FC Bayern um - Dietmar Hamann sieht in der Personalie ein mögliches Problem.

Hamann sieht Problem - und widerspricht Hoeneß

Der Offensivspieler ist dabei nicht der einzige Star, der langfristig gebunden werden soll. Auch hier sieht Hamann in den offenen Vertrag-Fragen Konfliktpotenzial: „Vor allem die von Kimmich und Davies, aber auch von Müller und Neuer. Man hat sich in eine Situation manövriert, die für Unruhe sorgen kann.“

Mit Blick auf die Meisterschaft rechnet der Ex-Profi mit einem engen Rennen um die Schale. So eindeutig wie Uli Hoeneß, der den Titel schon vor Wochen als sicher bezeichnete , werde es die Bundesliga nicht ausgehen.

Die Bayern bestreiten am Montag gegen RB Salzburg ihr erstes und einziges Testspiel, ehe sie am 11. Januar mit der Auswärtspartie gegen Borussia Mönchengladbach in den Liga-Alltag zurückkehren.